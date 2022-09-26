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Управляемая ракета, которая носит название «Изделие 305», попадает точно в бронетранспортер ВСУ во время переправы через реку по понтону. Именно такие кадры были опубликованы в сети. Публикация данного видео стала возможной благодаря тому, что на ракете установлена хорошая камера.

На видео был показан момент удара по переправе ракетой. Но за несколько секунд до огневого поражения переправы на ней появился бронетранспортер ВСУ. Поэтому уже вторая ракета уничтожила переправу окончательно.

Стоит напомнить, что «Изделие 305» или ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета) это высокоточное оружие армии России. Ракета относится к классу ракет «воздух-земля».

Данное оружие было разработано по заказу ФСБ в 2013-2014 годах. Разработкой занималось Коломенское КБ машиностроения. В 2015-2016 годах разработка и испытания были закончены. Поэтому в 2016 году началось серийное производство данного изделия. Боевые пуски ракеты происходят с вертолетов.

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