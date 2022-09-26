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Создатель известного Telegram-канала «Владлен Татарский» Максим Фомин участник первой волны на Донбассе поделился последними новостями о том, что на Угледарском направлении ВСУ снова хотят нанести атаку.

По его данным, тактика ВСУ остается прежней: попытки атаковать происходят там же, где и обычно, украинские военнослужащие хотят нанести фронтальную атаку.

При этом отмечается, что, несмотря на массовую гибель солдат в одном и том же месте, они не ищут обходов и других тактических решений, а просто пытаются атаковать в лоб. В тех районах, где российские солдаты продолжают находиться в обороне и биться до последнего, Вооруженные силы Украины не смогли добиться каких-либо результатов. Таким образом, выгодная боевая позиция ВС России не дает пробиться украинцам дальше.

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