Несмотря на громкие заявления Швеции о приближающемся присоединении к НАТО, Стокгольм вовсе туда не спешит, и на это у него есть свои серьезные причины.

Недавно руководство альянса начало зазывать в свой военный блок Швецию и Финляндию. Сначала Турция выступила против этого, но получив определенные преференции, отказалась от своих возражений. После этого неожиданным препятствием для Брюсселя стало то, что Стокгольм нашел причины отсрочить на восемь лет вступление страны в НАТО.

Следуя шведским законам, королевство может вступить в военный союз только тогда, когда два разных правительства и парламента на протяжении своего выборного периода за это проголосуют.

Скорее всего, если Швеция не примкнет к альянсу, то Финляндия тоже найдет причины отказаться от этого. При отсутствии поддержки от ближайшего государства, финны не станут так рисковать.