ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на громкие заявления Швеции о приближающемся присоединении к НАТО, Стокгольм вовсе туда не спешит, и на это у него есть свои серьезные причины.

Недавно руководство альянса начало зазывать в свой военный блок Швецию и Финляндию. Сначала Турция выступила против этого, но получив определенные преференции, отказалась от своих возражений. После этого неожиданным препятствием для Брюсселя стало то, что Стокгольм нашел причины отсрочить на восемь лет вступление страны в НАТО.

Следуя шведским законам, королевство может вступить в военный союз только тогда, когда два разных правительства и парламента на протяжении своего выборного периода за это проголосуют.

Скорее всего, если Швеция не примкнет к альянсу, то Финляндия тоже найдет причины отказаться от этого. При отсутствии поддержки от ближайшего государства, финны не станут так рисковать.

Вам может понравиться

АвтоВаз готовит к выпуску очередные новинки

Производство Весты NG перенесли в Тольятти, для дальнейшего производства модели сохранят большую часть имеющихся опций, оставят также АБС и систему подушек безопасности. Минпромторг заявил, что в скором времени начнется выпуск

Соединенные Штаты всеми силами пытаются добиться раскола России

По последним данным РИА Новости, недоброжелатели России мечтают уничтожить структуру страны на федеральном уровне, разделить государство на маленькие части, чтобы ликвидировать опасного для них конкурента. Недруги пропагандируют идею «равенства регионов».

Дмитрий Медведев: сверхзвук достигнет свою цель в Европе и США намного оперативнее ракетных комплексов НАТО

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отправил заявление «идиотам в отставке в генеральском обмундировании» не запугивать российских граждан своими предположениями о готовящемся нападении на территории Крыма. «Обращение президента России носит характер