Программно-инженерная разработка Ильдара Рахматулина, научного сотрудника Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге (Шотдандия), позволила сделать реальностью лазерную турель с искусственным интеллектом (ИИ), которая уничтожает тараканов. Об этом сообщает онлайн-журнал Vice. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Я начал с Jetson Nano, который позволил мне использовать методы глубокого обучения для обнаружения объекта с высокой степенью точности», – пояснил Рахматулин. Jetson Nano – это небольшой компьютер, который может запускать алгоритмы машинного обучения.

Компьютер обрабатывает цифровой сигнал с двух камер, чтобы определить положение таракана. Затем он передает эту информацию на гальванометр, который нужным образом меняет направление лазера, чтобы точно выстрелить в цель.

Согласно описанию в научной статье, Рахматулин пробовал эту конфигурацию при различных уровнях мощности лазера. Сперва он обнаружил, что при низких уровнях мощности может влиять на поведение тараканов, вызывая с помощью лазера их реакцию бегства. Таким образом, потенциально можно «отучить» насекомых прятаться в определенном темном месте.

При более высоких уровнях мощности тараканы были эффективно «нейтрализованы» – другими словами, убиты. Рахматулин предоставил все данные и инструкции (в том числе о надлежащих мерах предосторожности) по своей лазерной турели в свободном доступе в Сети, чтобы другие исследователи также могли опробовать эту разработку.

«Я использовал очень дешевое оборудование и недорогую технологию. Все исходники загружены на мой GitHub, и любой может увидеть, как это сделать и использовать, в программном обеспечении – открытый исходный код», – отметил Рахматулин. Он упомянул, что другие уже начали пробовать его с другими насекомыми, такими как шершни, что имеет свой похожий смысл – избавиться от вредителей в сельском хозяйстве.

В дополнение к открытому исходному коду проекта, потенциальные возможности широкого применения технологии также делают его весьма перспективным. Эта разработка может стать жизнеспособной альтернативой механическим ловушкам, а также химическим веществам, которые часто наносят вред окружающей среде и нацелены на неинвазивные виды насекомых. Не говоря уже о том, что такой метод дешевле.

По информации Рахматулина, все использованное им оборудование стоит в пределах 250 долларов США. Это заметно дешевле, чем стоимость материалов, инструментов и услуг специалистов, которые сейчас требуются для осуществления борьбы с вредителями другими, более привычными методами.

Впрочем, прототип устройства – лазерной турели для борьбы с насекомыми-вредителями, даже если он хорошо показал себя в академических исследованиях, предстоит еще серьезно усовершенствовать, прежде чем его можно будет развернуть в больших масштабах.

Например, в отчете об исследовании отмечается, что лазерная точка меньшего размера стала бы более эффективной для уничтожения тараканов, но это пока что трудно реализовать. Помимо этого, способность устройства точно контролировать, какие именно части тела насекомого будут повреждены, также будет полезна.