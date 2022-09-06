Исследователи из Нью-Йоркского университета (США) и Университета Сан-Паулу (Бразилия) на основе изучения статистики Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отметили вредное влияние на здоровье людей продуктов питания, произведенных по технологиям глубокой обработки. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Пакетик чипсов, упакованные хлопья для завтрака и куриные наггетсы из ресторана быстрого питания – все это примеры ультра-обработанных продуктов, и они составляют около 60% калорий в современном рационе среднего взрослого человека. Продолжающийся рост популярности этого «фастфуда» объясняется его удобством: такие продукты максимально готовы к разогреву и употреблению. Но для здоровья у них есть минусы.

Важнейший из них – в том, что ультра-обработанные продукты совсем не натуральные, какими бы вымыслами пищевых компаний не сопровождались их упаковки. По факту они имеют названные исходные продукты, но – обработанные таким образом, что их питательная ценность снижена, и к тому же содержат в себе комбинацию добавок (сахара, жира, соли и т.п.). А за счет подобных добавок продукты по технологиям глубокой обработки имеют приятный вкус и заставляют потребителя хотеть съесть их побольше.

Ученые установили, что ультра-обработанные продукты не только способствуют увеличению веса и ожирению, но также повышают риск развития других проблем со здоровьем, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и инсульты.

В представленном исследовании рассматривались пять маркеров кардиометаболического здоровья: липиды в крови, индекс массы тела, артериальное давление, уровень сахара в крови и наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что лишь 6,8% из более 55 000 обследованных взрослых жителей США оказались здоровыми по всем этим параметрам.

С растущим акцентом на ультра-обработанные продукты американцы «съедают свой собственный организм», подчеркивают исследователи, что приводит ко все более распространенному увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.

Так, у около 10% процентов обследованных выявлена повышенная чувствительность к высокому содержанию натрия в этих продуктах: эти люди испытывают повышение артериального давления при их употреблении.

Рафинированные углеводы, использующиеся в продуктах глубокой обработки, вызывают вредные скачки сахара в крови и увеличивают риск диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, рафинированные углеводы повышают уровень триглицеридов в крови, что является еще одним фактором риска сердечных заболеваний и инсульта.

Особая проблема касается того, что производители ориентируют рекламу нездоровой пищи, такой как сухие завтраки, на детей. Дети особенно уязвимы к диете с высоким содержанием сахара и низким содержанием питательных веществ, потому что их организм все еще развивается. Потребление большого количества ультра-обработанных продуктов создает им проблемы со здоровьем на всю жизнь, поскольку формируют устойчивые предпочтения в еде, сохраняющиеся затем и в подростковом, и во взрослом возрасте.

По данным CDC, около 20% детей в США страдают ожирением. Прибавка в весе в детстве увеличивает риск развития диабета 2 типа и других хронических заболеваний, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья во взрослом возрасте. В реальности педиатры наблюдают диабет 2 типа во все более молодом возрасте.

Глубоко обработанные продукты способствуют этим проблемам, потому что они богаты сахаром и жиром, а также содержат мало питательных веществ, таких как клетчатка и витамины. Дети, которые едят слишком много этих продуктов, как правило, потребляют меньше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, которые содержат питательные вещества, поддерживающие их здоровый естественный рост и развитие.

Ультра-обработанные продукты также содержат в числе добавок эмульгаторы, которые могут нарушить хрупкий баланс бактерий в кишечнике, так называемый кишечный микробиом. Как показывают итоги исследования, это нередко способствует возникновению проблем с кишечником, включая воспалительные заболевания, пищевую непереносимость и даже аутоиммунные состояния.

По крайней мере, диета, богатая ультра-обработанными продуктами, оставляет меньше места для богатых клетчаткой фруктов, овощей и цельного зерна, которые способствуют здоровому микробиому кишечника.

Наконец, ультра-обработанные продукты не только легко способны вызывать привыкание, но весьма вредны и для психического здоровья. Анализ 17 исследований, в которых изучались модели потребления нездоровой и ультра-обработанной пищи, показал, что у тех, кто ел нездоровую пищу, чаще наблюдались симптомы тревоги и депрессии, чем у тех, кто воздерживался от таких продуктов.