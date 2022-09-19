Ученые из Университета Хартфордшира в Великобритании создали устройство, которое поможет людям, перенесшим инсульт, быстрее восстановить свои тактильные способности. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Исследователи разработали устройство с сенсорной панелью, которое посылает крошечные сигналы на кончики пальцев, вызывая возбуждение клеток мозга и восстанавливая чувствительность пораженных конечностей. По мнению экспертов, это может значительно улучшить качество жизни миллионов людей, перенесших инсульт. Исследование финансировалось британской Королевской инженерной академией и другими государственными исследовательскими организациями.

Устройство стимулирует с помощью своих малозаметных вибраций кончики пальцев в виде «случайного шума», а не регулярной частоты. Как поясняет д-р Амит Пуджари, один из ведущих разработчиков нового устройства, это «делает сеть нервов, поврежденных в результате инсульта, более чувствительной к нормальным тактильным ощущениям».

«Инсульт имеет высокую смертность. Выжившие могут испытывать потерю зрения и/или речи, паралич и спутанность сознания. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 15 миллионов человек во всем мире страдают от инсульта. Пять миллионов из этих людей умирают, а еще 5 миллионов навсегда остаются инвалидами, что создает нагрузку на семью и общество», – напоминает IE.

По словам д-ра Пуджари, ученым уже около 20 лет известно, что вибрационная терапия может использоваться для лечения инсульта. Однако, по оценке ученого, «из-за технических проблем и малой распространенности новых методик в области неврологии на рынке нет ничего доступного для использования этой идеи, чтобы ее можно было дать пациентам на дому или в клиниках».

Пуджари сообщил, что результаты испытаний разработанного устройства обнадеживают и вскоре будут опубликованы в научных журналах. Но чтобы точнее определить, насколько использование устройства приносит пользу в долгосрочном плане, планируются его дополнительные испытания.

Инженеры также рассматривают способы сделать свое устройство дешевле и более компактным по размеру. По словам Пуджари, вполне реально привести стоимость устройства к уровню «не дороже нескольких сотен фунтов стерлингов», а по габаритам оно может быть уменьшено до небольшой коробки.

«В результате пациенты по месту жительства или врачи общей практики смогут предлагать лечение вибрацией. Во многих промышленно развитых странах наблюдается снижение частоты инсульта, в основном благодаря лучшему контролю артериального давления и отказу от курения. Однако из-за продолжающегося старения населения абсолютное число инсультов растет», – заключает IE.