СКФУ, объединившись с учеными из России и коллегами из ОАЭ, решили создать спецтехнологию по вызову атмосферных осадков. Результаты разработок изданы в издании Atmospheric research.

Участниками проекта было заявлено, что облака подразделяются на 2 категории: локальные и фронтальные. Фронтальные перемещаются только на незначительные расстояния. Именно этот вид и заинтересовал специалистов.

Работая с этими облаками можно распределять осадки по всей поверхности Земли. Таким образом, можно будет снизить избыток влаги на одних территориях и повысить их количество в нужных местах (например, в период засух или пожаров).

Р. Закинян рассказал, что сегодня для управления атмосферными осадками применяют метеотроны. Это специальные установки, создающие мощнейшие струи теплого воздуха вертикального расположения. Но ситуация складывается так, что на высоте 1 км энергетический запас этой струи снижается, и взаимодействия с более влагонасыщенными облаками не происходит.

Известно, что ученые сделали реагент, в состав которого входят хлорид натрия и кальция, а также карбамид, которые непременно разрешат ситуацию.