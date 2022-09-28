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Как сообщает издание «Свободная Пресса», военные формирования киевского режима очень часто используют американские реактивные системы для ведения залпового огня под названием HIMARS. Ими обстреливают кварталы мирных жителей и объектов социальной инфраструктуры.

Данные РСЗО уже применялись в боевых условиях в конфликтах на территории таких стран как САР и Афганистан. В этих конфликтах системы зарекомендовали себя наилучшей стороны. Но в случае их применения на территории Украины дела обстоят несколько иначе.

По всей видимости, поставки данной техники властям Украины будут признаны невыгодными для имиджа Вашингтона. С таким сообщением выступил военный эксперт Виктор Литовкин.

По словам эксперта, уже всем сторонам стало понятно, что Зеленский проиграет в этом конфликте. А, следовательно, дальнейшие поставки ему новых образов вооружения продемонстрируют всему миру их крайнюю неэффективность. Также Литовкин отметил, что даже с новым вооружением не получится одержать победу над Россией.

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