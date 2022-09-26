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Россиянам, стремящимся в кратчайшие сроки уехать из РФ, рассказали о возможности воспользоваться частным бортом или же оплатить отказной тур.

Такие варианты стоит искать у организаций, работающих в сфере бизнес-авиации на условиях джет-шеринга. Некоторое количество таких полетов запланировано на 26 сентября, понедельник, в Турцию из аэропорта Внуково.

Стоимость таких билетов стремится к стоимости иномарки – около миллиона рублей. Стоимость поздних рейсов ниже в 2 раза, в районе 500 тысяч рублей.
Кроме того, стремящимся уехать из России гражданам дали совет по поиску отказных туров. То есть россияне могут перекупить чужие путевки на себя. Турагенты заявляют, что такие просьбы участились.

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