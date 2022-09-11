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По делу о мошенничестве при организации уборки поликлиник Василеостровского района Петербурга задержан Игорь Пономарев. Он занимает должность заместителя главы районной администрации.

Ранее в этом же подведомственном Смольном органе власти были задержаны еще несколько чиновников. Все они могли быть замешаны в хищении из бюджета порядка 77 миллионов рублей на проведении тендеров по уборке подведомственных медучреждений. При организации конкурсов победителями становились всегда только определенные компании. Причем они могут быть связаны с одним из чиновников, чье имя пока не называется в интересах следствия.

Примечательно, что после прихода на пост губернатора Александра Беглова медицинская сфера стала одной из самых коррумпированных в Петербурге. При этом в городе на Неве в принципе увеличилось количество уголовных дел о взяточничестве, что вывело город в десятку «лидеров» по коррупции. Отметим, что чиновники замешаны в каждом четверном подобном деле. По мнению политолога Владимира Соловейчика, к этому привела непрозрачность сферы госзакупок и недостаточный контроль главы города за бюджетными тратами.

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