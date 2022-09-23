По сообщению «Свободной Прессы», необходимость в мобилизации заключается в потребности пополнения личного состава частей, сражающихся на украинской территории.

Согласно словам военного эксперта Сергея Протасова, армия России остро нуждается в танкистах. Также ей нужны саперы и артиллеристы.

На обучение механика-танкиста необходимо потратить полгода. Наводчиков обучают в такой же срок. Но так как необходимы незамедлительные действия, то времени на обучение дефицитных единиц просто нет. Поэтому перед военным руководством РФ стоит вопрос восполнения недостающих людей.

Протасов отметил, что двигатели таких танков, как т-54, т-72, т-64 являются взаимозаменяемыми, а их сейчас на полигонах огромное количество. Нужно сменить бронированную капсулу, добавить еще турель и можно отдавать приказ.

Однако он не стал уточнять, сколько времени может понадобиться для проведения такой подготовки.