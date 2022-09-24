Страны, участвующие в Организации Объединенных наций заговорили о необходимости ввести важные изменения в работу Совбеза.

ФРГ, Бразилия и Турция хотят стать постоянными членами в составе ООН, ведь в таком случае действительно будут рассматриваться интересы большинства населения планеты.

Олаф Шольц также поделился мнением, что в ООН нужно включить Африканские страны, а также Азиатские, чтобы как можно больше представителей были задействованы в общемировой политике.

По результатам участия делегации из Турции в работе Генеральной Ассамблеи всемирной организации Чавушоглу заявил, что большое количество политических деятелей говорят о том, что мир все таки гораздо больше 5 постоянных членов Совбеза ООН.

О том, что нужно провести реформу Совбеза также говорил на своем выступлении в ООН лидер Соединенных Штатов Джо Байден.