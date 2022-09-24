ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны, участвующие в Организации Объединенных наций заговорили о необходимости ввести важные изменения в работу Совбеза.

ФРГ, Бразилия и Турция хотят стать постоянными членами в составе ООН, ведь в таком случае действительно будут рассматриваться интересы большинства населения планеты.

Олаф Шольц также поделился мнением, что в ООН нужно включить Африканские страны, а также Азиатские, чтобы как можно больше представителей были задействованы в общемировой политике.

По результатам участия делегации из Турции в работе Генеральной Ассамблеи всемирной организации Чавушоглу заявил, что большое количество политических деятелей говорят о том, что мир все таки гораздо больше 5 постоянных членов Совбеза ООН.

О том, что нужно провести реформу Совбеза также говорил на своем выступлении в ООН лидер Соединенных Штатов Джо Байден.

Вам может понравиться

СП: первыми призовут танкистов – они нужны армии ВС России

По сообщению «Свободной Прессы», необходимость в мобилизации заключается в потребности пополнения личного состава частей, сражающихся на украинской территории. Согласно словам военного эксперта Сергея Протасова, армия России остро нуждается в танкистах.

«Считаю правильным»: Пригожин поддержал идею о привлечении к частичной мобилизации петербургских чиновников

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал заявление социолога Максима Шугалея о мобилизации чиновников Петербурга и их детей. Как полагает бизнесмен, это было бы правильным решением. Пригожин сделал акцент на том, что сейчас

Дмитрий Медведев: сверхзвук достигнет свою цель в Европе и США намного оперативнее ракетных комплексов НАТО

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отправил заявление «идиотам в отставке в генеральском обмундировании» не запугивать российских граждан своими предположениями о готовящемся нападении на территории Крыма. «Обращение президента России носит характер