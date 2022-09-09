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На фоне растущей нестабильности и неопределенности в современном мире все более актуальной становится профессия социолога – человека, который не только способен распознать общественные проблемы в определенный момент времени, но и подсказать всем участникам, как их можно преодолеть. О состоянии социологической науки мы поговорили с Александром Ткачевым, кандидатом социологических наук, автором множества современных исследований и статей, руководителем научного издательства «АПНИ» и главным редактором научного журнала «Актуальные исследования».

Александр, что сейчас происходит с социологией?

Социология, как и любое научное знание, находится в процессе постоянной трансформации. Наиболее активно развивается прикладная социология. Сильное влияние на методы проведения исследований, интерпретации и представления данных оказал интернет. В данный момент практическая социология проходит этап трансформации в digital-систему. Появилась цифровая социология, расцвела онлайн-социология. Большое влияние на формирование этой системы оказала пандемия covid-19.

Как социология трансформируется с появлением Big Data, социальных сетей?

Социолог Александр Ткачев: «Социология - перспективная отрасль для талантливых и амбициозных»

Сегодня социологи-практики опираются на так называемые цифровые «следы», получая огромные массивы данных, при этом не задавая ни единого вопроса респондентам. Это стало отправной точкой развития безопросной социологии, в основе которой лежат большие данные (BigData). Современные методики проведения исследований (онлайн-панели, ривер-сэмплинг) дали дополнительные преимущества, например, возможность охвата большего количества респондентов и скорость обработки полученного массива данных. Это экономит финансы и время, увеличивая точность и качество.

Получается, социологи стали немножко айтишниками?

Мы все сегодня немножко айтишники. Такое время. Вообще трудно себе представить социолога-профессионала, не владеющего современными технологиями обработки и интерпретации полученных данных. Хотя появился ряд методологических проблем, которые связаны, в основном, с обоснованием репрезентативности выборки. Безусловно, их решение – лишь вопрос времени.

Насколько сегодня социология востребована среди молодежи, кто и почему выбирает социологию?

В последнее время отмечается рост количества молодых социологов. В вузах, где раньше не было таких специальностей, открываются целые факультеты социологии. Однако нередко уже дипломированные специалисты не стремятся продолжать работать в профессии социолога. Они не заинтересованы и не слишком востребованы на рынке труда. Правда, у этого явления есть еще одна важная причина. Социолог в России – профессия определённо нишевая. Услугами социологов пользуются либо государственные институции, либо крупные коммерческие компании. Тогда как, к примеру, на Западе даже маленькие компании привлекают социологов к работе в штате. Это совершенно нормальная практика. Как бы там ни было, в настоящее время количество социологов-профессионалов растет, а это есть – положительная тенденция в профессии.

Но ведь в социологии есть место достижениям и открытиям для амбициозных молодых людей?

Конечно, есть. И не только для молодых. Только под моим руководством за последние 10 лет было проведено множество социологических исследований. Среди наиболее значимых – «Проблема наркомании в общественном мнении жителей Белгородской области», «Оценка реализации молодежной политики в городе Белгороде», «Отношение граждан к работе органов внутренних дел», «Местные газеты в условиях интенсификации информационных процессов». Выводы исследований находили применение в практической деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Что касается открытий – и они совершаются постоянно, разрабатываются новые методы и подходы, которые оказываются востребованными в обществе.  Например, мной обоснован органический подход к формированию социально-технологической культуры государственных служащих. Определить её уровень возможно при помощи разработанной мной системы показателей оценки. Она включает в себя: характер установок в отношении применения социальных технологий; выраженность интереса к ним; степень признания значимости социально-технологического стиля деятельности; уровень социально-технологических знаний; сформированность умений и навыков владения социальными технологиями. Возглавляя научное издательство, я вижу публикации многих подающих надежды ученых и могу еще раз с уверенностью подчеркнуть: социология – перспективная отрасль для талантливых и амбициозных.

Ваша блестящая карьера выглядит четко спланированной. Неужели с юных лет вы уже знали, что пойдете в социологию?

Социолог Александр Ткачев: «Социология - перспективная отрасль для талантливых и амбициозных»

Это забавная история. Вообще-то я учился в университете на менеджера в гос- и муниципальном управлении. Уже тогда я понимал, что мне интересен не столько процесс управления (управленцев у нас и так пруд пруди), а сама суть, логика того или иного решения, процесса. Почему люди, в том числе на «больших» постах думают и ведут себя именно этим образом, а не другим? Мне хотелось залезть к ним в голову, а не оказаться на их месте. Я по собственной инициативе проводил различные социальные исследования в университете. Их результаты публиковали научные журналы, или они выносились на обсуждение на научных мероприятиях (форумах, семинарах, конференциях, симпозиумах). Эта работа помогла определиться не только с профессией, но и с областью социологической науки, которая для меня представляет наибольший интерес. Это – социально-технологическая культура. Простыми словами это – некоторые правила взаимодействия людей в обществе, социально-технологические нормы и установки, социокультурная парадигма общественной жизни.

Как же вам удалось, став выпускником Академии госслужбы, продолжить научную деятельность в социологии?

Продолжением моего дипломного исследования стала кандидатская диссертация об определении возможностей применения социальных технологий в практике профессиональной деятельности государственных служащих.

Актуальность диссертации связана с усложнением задач государственного управления, недостаточным освоением социальных технологий госслужащими и необходимостью теоретического обоснования процесса формирования социально-технологической культуры чиновников. Моим научным руководителем был Леонид Яковлевич Дятченко, известный в России и в мире социолог, основатель Белгородской школы исследования социальных технологий.

Отдельные результаты этого исследования вошли в программу лекционных и семинарских занятий по дисциплинам «Социология управления», «Система государственного управления», «Теория социальных технологий» для студентов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Белгородском государственном национальном исследовательском университете.

Под вашим руководством было опубликовано более 30 тысяч научных статей. А где публикуете свои собственные работы?

Я опубликовал более 40 научных работ. Среди которых 13 в журналах, входящих в перечень статей в ВАК РФ – это центральный орган в области присуждения учёных степеней и присвоения ученых званий в России. Большая часть работ находится в области моих профессиональных интересов, о которой я упоминал. Но есть и не совсем типичные. Например, «Формирование методов регулирования эмпатии в процессе локальной самоорганизации граждан» – согласитесь, вопросы эмпатии в группе на сегодня очень злободневная тема?

Соглашусь. А что говорят Ваши коллеги – ведь Вы состоите в профессиональных ассоциациях?

Мои статьи и исследования вызывают живой интерес. Признание научным сообществом тебя как профессионала-исследователя является важной вехой для любого ученого. Для этих целей они объединяются в профессиональные союзы, ассоциации. Такая ассоциация в России есть и у социологов – Российское общество социологов (РОС). Я вхожу в состав её членов.

Ассоциации дают социологу ряд неоспоримых преимуществ: мы первыми получаем доступ ко всем материалам, появляющимся в фондах, постоянно обмениваемся данными и мнениями на научных конференциях и симпозиумах, создаем коллаборации ученых-социологов для построения и проверки новых гипотез. В целом, это открывает социологу новые возможности для развития. Преследуя подобные цели, в 2021 году я вступил в Американскую ассоциацию социологов (asanet.org). Это позволило интегрироваться в мировое научное пространство, дало возможность исследования не только локальных, но и глобальных проблем и противоречий. Вообще, могу сказать, что в ближайшее время работы будет очень много у социологов всех стран. Поэтому, думаю, мы должны держаться вместе. И не забывать о том, зачем пришли в профессию.

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