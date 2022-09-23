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По последним данным РИА Новости, недоброжелатели России мечтают уничтожить структуру страны на федеральном уровне, разделить государство на маленькие части, чтобы ликвидировать опасного для них конкурента. Недруги пропагандируют идею «равенства регионов». На своей карте они уже отметили Приморский край (Архангельск), Сибирские Штаты (Новосибирск) и еще некоторые области.

С 23 сентября в Польше будет проводиться Форум демократичного народа  пост- российского пространства. В состав участвующих вошла экс-глава МИД Польши Анна Фотыга, со стороны Украины принимают участие политические деятели Павел Климкин и Олег Дунда и литовский представитель Андрюс Алманис. Подобные мероприятия проводятся при поддержке Вашингтона. В Штатах разрушение Российской Федерации провоцируют люди с опытом, уже доводившие до военных действий и распада другие территории.

Чуть раньше ГЛАС поделился, что у США есть цель привести к распаду Европейский Союз.

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