ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Резкие перемены в погоде ожидаются уже в конце месяца. По предварительным данным изменения начнутся с двадцать пятого сентября.

В северной столице после долгой благоприятной погоды начнется резкий спад температур как в дневное, так и в ночное время суток.

Судя по прогнозам синоптики утверждают, что сезон дождей «оккупирует» эту территорию на достаточно продолжительный период времени – более тридцати пяти дней. Несмотря на это улучшение все же будет, и может начаться в конце октября.

Второй месяц осени начнется с резких перепадов температур, придет похолодание, температура воздуха может опуститься до +7 С, а в ночное время ожидается всего лишь +2С. Петербуржцам и жителям региона придется утепляться в этом году гораздо раньше.

Вам может понравиться

Мундеп Дмитриева раскритиковала чиновников Петербурга за недоступность транспорта для инвалидов

Петербургские инвалиды не могут воспользоваться общественным транспортом из-за его переполненности. Об этом рассказала муниципальный депутат МО «Правобережный» Светлана Дмитриева. Она сообщила, что для людей с ограниченными возможностями общественный транспорт –

Петербургские военкоматы отказываются брать на службу добровольцев – «Кибер Фронт Z»

Петербуржцы жалуются на военкоматы Петербурга, которые отказываются мобилизовать их по собственному желанию. На этот факт обратили внимание участники патриотического движения «Кибер Фронт Z». Представители организации обратились в военную прокуратуру с

Совбез ООН ждут новые реформы

Страны, участвующие в Организации Объединенных наций заговорили о необходимости ввести важные изменения в работу Совбеза. ФРГ, Бразилия и Турция хотят стать постоянными членами в составе ООН, ведь в таком случае