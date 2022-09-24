Резкие перемены в погоде ожидаются уже в конце месяца. По предварительным данным изменения начнутся с двадцать пятого сентября.

В северной столице после долгой благоприятной погоды начнется резкий спад температур как в дневное, так и в ночное время суток.

Судя по прогнозам синоптики утверждают, что сезон дождей «оккупирует» эту территорию на достаточно продолжительный период времени – более тридцати пяти дней. Несмотря на это улучшение все же будет, и может начаться в конце октября.

Второй месяц осени начнется с резких перепадов температур, придет похолодание, температура воздуха может опуститься до +7 С, а в ночное время ожидается всего лишь +2С. Петербуржцам и жителям региона придется утепляться в этом году гораздо раньше.