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В Петербурге Роспотребнадзор запустил специальную горячую линию по вопросам качества еды в школьных столовых. Такая мера призвана выявить проблемы в сфере соцпита.

Ожидается, что горячая линия будет работать с 5 по 16 сентября. Специалисты будут консультировать родителей по вопросам соцпита. Традиционно именно начало учебного года является «сезоном» проблем, так как именно в это время меняются поставщики услуг.

Примечательно, что новая четверть уже принесла несколько резонансных инцидентов. Например, организованный в некоторых столовых ремонт так и не закончился к 1 сентября. В василеостровском районе ФАС приостановила проведение тендеров. Антимонопольщики посчитали, что условия конкурса нарушали закон. По логике аукциона, все контракты мог получить только комбинат «Фирма Флоридан». Однако этого не произошло.

Стоит отметить и то, что «Фирма Флоридан» участвовала в торгах несмотря на проблемы с финансами. За первую половину 2022 года комбинат понес 50 млн убытков. Также вскоре компании предстоит выплатить еще и внушительные штрафы за картельные сговоры.

При этом дети нередко попадают в больницы, возможно, именно после еды от этого комбината. Так, петербургские школьники из гимназии №85 пожаловались на недомогание и рвоту после обеда в столовой. Подобным образом ситуация обстояла и в школе №575.

Многочисленные нарушения и доказанные картельные сговоры не помешали губернатору Александру Беглову наградить начальника отдела организации питания «Фирмы Флоридан» знаком «Лучший работник торговли».

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