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По сообщению ИА «Прайм», доцент РУДН Андрей Гиринский объяснил, что  с 1 октября 2022 года в систему социальных выплат будут введены изменения.

Прежде всего, некоторые граждане смогут получать выплату пособий на ребенка с 8 до 17 лет. Для тех, кто хочет изменить форму льготных выплат с денежной на натуральную либо наоборот, нужно успеть подать заявление в пенсионный фонд Российской Федерации.

Выплаты на детей, в возрасте от 8 до 17 лет, могут получать родители, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе их проживания. Если в семье имеется несколько детей данного возраста, то пособие можно оформить на каждого ребенка.

Гиринский отметил, что людям, имеющим право на льготы, стоит определиться в какой форме они желают получать пособие. Государство предоставляет право на получение либо денежной выплаты, либо в натуральной форме.

Получение набора социальных услуг (НСУ) предоставляет льготникам право на рецептурные медпрепараты и медицинские изделия, специализированные лечебные продукты питания для детей, имеющих инвалидность, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном и междугороднем железнодорожном транспорте в места прохождения лечения.

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