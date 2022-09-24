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Президент Украины Зеленский пригрозил Ирану «жестко отреагировать» на поставки в Россию беспилотных аппаратов Shahed. Массовое применение этих дронов-камикадзе в Одессе и Днепропетровске вывело украинского лидера из себя, пишет портал «Русская весна».

В пятницу Владимир Зеленский дал команду Министерству иностранных дел аннулировать аккредитацию посла Ирана в Киеве. Также он заявил, что большая часть дипломатов иранского посольства будет выслана с Украины.

Столь истеричный шаг был предпринят после ударов иранских барражирующих боеприпасов по штабу ВМС Украины и ряду других военных объектов. Атаки привели в бешенство не только Зеленского, они вызвали панику у генералов ВСУ, которые чуть ли не рвали на себе волосы из-за неспособности справиться с уничтожающими технику западного образца дронами.

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