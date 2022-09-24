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Штаб украинских ВМС, находящийся в припортовой зоне Одессы, подвергся удару ВС РФ. Для этой цели был использован беспилотный аппарат Shahed-129 иранского производства, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты выложили видеозапись, сделанную с одной из камер наблюдения на месте атаки. На ней заснят момент удара по зданию штаба.

Напомним, что ранее сообщалось, что первый день использования иранских дронов создал ВСУ серьезные проблемы и спровоцировал панику руководства Украины. Помимо атаки на штаб ВМС в Одессе, барражирующие боеприпасы уничтожили склад с ракетами и снарядами, а также нанесли удар по военным объектам Днепропетровска.

Помимо дронов «Шахид-136» и “Шахид-129” используется в боевых действиях и их российский вариант под названием «Герань-2».

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