Использование ВС РФ дронов-камикадзе «Герань-2» превратилось в настоящую проблему для Киева. Эти барражирующие боеприпасы крушат американские гаубицы и самоходные артиллерийские установки НАТО, уничтожают военные катера, наносят удары по военной инфраструктуре, сообщает портал «Свободная пресса».

Автор публикации Константин Ольшанский отметил, что иранские беспилотники поставляются в РФ под названием «Герань-2» и сразу же задействуются в ходе спецоперации на Украине.

Дроны, способные лететь на малой высоте и поражать цели на расстоянии в 2,5 тысячи километров, устроили для натовской техники и тех немногих образцов оставшихся в распоряжении ВСУ советских боевых машин, настоящий ад. Киевские генералы не знают, что делать со столь серьезным вооружением, в украинские СМИ успокаивают граждан абсурдными заявлениями, что ПВО скоро научится сбивать иранские Shahed-136. Однако это весьма сомнительно, так как средства противовоздушной обороны просто не обнаруживают беспилотники, уничтожающие технику и вооружение НАТО.