ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» опубликовал видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ в Запорожской области. Сообщается, что атака была проведена из противотанкового ракетного комплекса.

Сразу после выстрела здание, которое применялось в качестве пункта размещения националистического формирования, было разрушено. Боевики, находившиеся внутри, оказались под завалами.

Столь эффективные удары по противнику российские военнослужащие наносят на всех участках фронта. ВСУ несут колоссальные потери, но продолжают сопротивление по приказу властей и командования. При этом вся информация о погибших боевиках тщательно скрывается, Киев манипулирует цифрами, выдавая желаемое за действительное.

Напомним, что в ночь на 29 сентября ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Днепропетровске и Кривом Роге, где успешно поразили военные цели.

Вам может понравиться

На французского журналиста, освещавшего события в Донбассе, напали в Турции

В столице Турции Стамбуле был ранен журналист из Франции Адриан Боке. На него напали неизвестные и нанесли несколько резаных ран. До этого, со слов самого Боке, за ним велась слежка.

Defence 24: частичная мобилизация в России должна подтолкнуть к поставкам танков на Украину

Современные танки западные партнёры Киева должны поставить на Украину “сейчас или никогда”. Об этом пишет польский обозреватель Петр Мединский в своей статье для портала Defence 24 – сообщает “Военное обозрение”.

Эрдоган: Девять военных баз США в Греции нацелены на Турцию, а не на Россию

Соединенные Штаты усиливают свои военные базы в Греции, чтобы снизить влияние Турции в регионе, пишет издание ICFI. Вашингтон заявляет, что это необходимо для противодействия России, однако на деле он провоцирует