Портал «Русская весна» опубликовал видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ в Запорожской области. Сообщается, что атака была проведена из противотанкового ракетного комплекса.

Сразу после выстрела здание, которое применялось в качестве пункта размещения националистического формирования, было разрушено. Боевики, находившиеся внутри, оказались под завалами.

Столь эффективные удары по противнику российские военнослужащие наносят на всех участках фронта. ВСУ несут колоссальные потери, но продолжают сопротивление по приказу властей и командования. При этом вся информация о погибших боевиках тщательно скрывается, Киев манипулирует цифрами, выдавая желаемое за действительное.

Напомним, что в ночь на 29 сентября ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Днепропетровске и Кривом Роге, где успешно поразили военные цели.