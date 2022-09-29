Киев не только скрывает данные о потерях своих военнослужащих, но и активно подтасовывает цифры. Организованное командованием ВСУ контрнаступление на Николаевском-Криворожском направлении, скорее всего было осуществлено по указке Вашингтона, так как ему совершенно наплевать, сколько украинских солдат погибнет в таких кампаниях. Это было настоящее военное преступление, так как боевиков гнали на верную смерть, отлично это осознавая, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он рассказал, что после боев в Изюме российские разведчики связались с командиром бригады украинских войск и предложили передать тела погибших националистов. Однако тот отказался, что подтверждает явную подтасовку данных о потерях, передает портал SM-News.

Командование ВСУ и руководство Украины манипулируют цифрами, так как для них важно лишь отчитаться перед западными хозяевами об очередных несуществующих «перемогах». Причем сделать это любой ценой, которую платят простые украинцы.