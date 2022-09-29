Мощнейшие взрывы прогремели в Днепропетровске в ночь на 29 сентября, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты ссылаются на местных жителей, которые рассказали о вспыхнувших после серии ракетных ударов пожарах.

Кроме того, несколько ракет попали по промышленному предприятию в Кривом Роге. Оно использовалось для целей ВСУ, поэтому превратилось в законную цель для ВС РФ, отмечают военкоры. Они также сообщают, что сирены воздушной тревоги сработали в ряде других регионов Украины.

Напомним, что ВС РФ ведет боевые действия на Донбассе, а также успешно отражают атаки националистических формирований на Херсонском направлении. Ракетные удары наносятся по объектам военным инфраструктуры и прочим целям, которые так или иначе используются для нужд украинских боевиков.