Специалисты Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологии Imperial и Empa создали серию летающих дронов, способных использовать технологии 3D-печати и методы коллективного строительства сложных конструкций – примерно так, как в природе это делают пчелы и осы. Об этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По словам исследователей, технология, которая была протестирована в лаборатории, в конечном итоге может быть использована для строительства и производства других работ в труднодоступных или опасных местах, таких как высотные здания, или для ведения инженерных работ после стихийных бедствий.

Дроны, получившие общее наименование Aerial Additive Manufacturing (Aerial-AM), работают совместно по единому плану, адаптируя свои методы по ходу дела. Они полностью автономны во время полета, но за ними наблюдает оператор-человек, который контролирует процесс и при необходимости вмешивается на основе информации, предоставляемой датчиками дронов.

Опытный «флот» дронов включает в себя типы BuildDrones, которые размещают материалы во время полета, и ScanDrones, контролирующих качество, которые постоянно измеряют производительность BuilDrones и информируют их о следующих производственных этапах.

Чтобы проверить свою концепцию, исследователи разработали четыре специальных цементных смеси для дальнейшей ее обработки дронами. На протяжении всей сборки тестовой конструкции дроны оценивали напечатанную геометрию деталей в режиме реального времени и адаптировали свое поведение, чтобы обеспечить соответствие спецификациям сборки с точностью изготовления до пяти миллиметров.

Конструкции для проверки концепции включали цилиндр высотой 2,05 метра (72 слоя) из вспененного материала на основе полиуретана и цилиндр высотой 18 сантиметров (28 слоев) из специально разработанного конструкционного цементного материала.

Подобная технология строительства открывает в будущем возможности для строительства и ремонта конструкций в высоких или других труднодоступных местах. Профессор Ковач, руководивший этой разработкой, отметил: «Мы считаем, что наш парк дронов может помочь снизить затраты и риски строительства в будущем по сравнению с традиционными ручными методами».