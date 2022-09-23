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В одном из военкоматов Москвы (военкомат Измайловского района в Восточном административном округе) у семьи призвали сразу троих сыновей. Мама призывников дала комментарии по этому поводу изданию Lenta.ru.

Трое молодых парней возрастом от 25 до 30 лет на следующий день после объявления частичной мобилизации получили свои повестки. Мама молодых людей говорит о том, что все трое ее сыновей служили в армии, более того военные специальности у них самые подходящие. Женщина переживает о том, что ее сыновья, отслужившие срочную службу, вовсе не успели должным образом освоить свои специальности. Мама призывников растерянно отмечает, что делать нечего и пути назад уже нет.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины, объявив о частичной мобилизации в стране.

Позже глава Минобороны РФ Шойгу сообщил о том, что будут призваны 300 000 человек. Частичная мобилизация не затронет тех, кто сейчас служит по призыву, а также студентов.

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