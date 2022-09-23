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Россиянка, посетившая Стамбул, рассказала о возникающих проблемах связанных с оплатой картами «Мир».

Женщина приехала в Турцию на время своего отпуска, чтобы посетить любимые магазины, приобрести необходимую продукцию, одежду и др. Однако при оплате картами «Мир» во всех магазинах возникали сложности. Платеж мог не пройти сразу, поэтому приходилось просить продавцов подождать и сделать это дважды или трижды.

Также она поделилась лайфхаком с земляками: нужно приезжать в банк рано утром, потому что бывают сбои в выдаче наличных.

Отмечаются и неприятные ситуации. Так, например, крупнейшие банки Турции Is Bankasi и DenizBank не работают с российскими картами «Мир».

Известно, что сейчас семидневная путёвка для двоих с расположением в комфортабельном отеле стоит от 93 000 рублей.

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