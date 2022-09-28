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На протяжении долгих лет Россия очень спокойно относилась к провокациям со стороны Украины, но в феврале 2022 года не выдержала и ввела войска на территорию соседнего государства.

Как сообщает «Свободная пресса», НАТО продолжает манипулировать киевскими политиками для достижения своих целей. В свою очередь западные СМИ в лице американских и европейских изданий, активно поддерживают миф об удачном контрнаступлении ВСУ.

А ведь дальнейшая эскалация конфликта может привести и к угрозам о применении ядерного оружия. Что в свою очередь диктует необходимость подготовить список целей для нанесения ядерных ударов.

По словам Джеффа Томаса атака ядерным оружием может поразить территорию почти всей Европы. После этого, по словам эксперта, могут быть задействованы трансатлантические ракеты типа «Сармат».  В случае начала атомной войны северные штаты Америки, а также приграничные территории Канады будут подвержены ударам в первую очередь.

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