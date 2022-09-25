С 23 по 27 сентября 2022 года на территории бывших украинских республик и освобожденных областей проводится референдум, касательно присоединения данных территорий к России.

Корнилов поделился, что официальной информации пока все еще нет, но сомнений что Донбасс, страдавший более восьми лет, примет другое решение.

Несомненно этот путь еще не пройден до конца. Жители Донецкой и Луганской народных республик не испытывают иллюзий связанных с разрешением их проблем, поэтому явка на выборы является самостоятельным волеизъявлением народа, желающего как можно скорее прекратить творящийся вокруг хаос.

Сейчас все понимают, что дорога к победе может быть не быстрой и придется еще побороться. В дни проведения референдума постоянно слышен военный сигнал, которым ВС Украины пытаются пугать местных жителей. По данным РИА Новостей за один день на голосование пришли около четверти процентов от общего населения всех республик.