ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 23 по 27 сентября  2022 года на территории бывших украинских республик и освобожденных областей проводится референдум, касательно присоединения данных территорий к России.

Корнилов поделился, что официальной информации пока все еще нет, но сомнений что Донбасс, страдавший более восьми лет, примет другое решение.

Несомненно этот путь еще не пройден до конца. Жители Донецкой и Луганской народных республик не испытывают иллюзий связанных с разрешением их проблем, поэтому явка на выборы является самостоятельным волеизъявлением народа, желающего как можно скорее прекратить творящийся вокруг хаос.

Сейчас все понимают, что дорога к победе может быть не быстрой и придется еще побороться. В дни проведения референдума постоянно слышен военный сигнал, которым ВС Украины пытаются пугать местных жителей. По данным РИА Новостей за один день на голосование пришли около четверти процентов от общего населения всех республик.

Вам может понравиться

Америка приструнила Киев, который грозился России ядерным оружием

Как сообщает издание РИА Новости, Такер Карлсон (американский ведущий Fox News) подверг критике украинское правительство, которое решило угрожать РФ ядерным оружием. По его мнению, подобные призывы высказал украинский советник офиса

«Аллигаторы» уничтожают позиции ВСУ в зоне СВО

Летчики ударных вертолетов Ка-52, известные как «Аллигаторы», наносят сокрушительные удары по позициям вооруженных сил Украины. В результате слаженной работы экипажей боевых машин удалось нанести значительный ущерб позициям и живой силе

Соединенные Штаты всеми силами пытаются добиться раскола России

По последним данным РИА Новости, недоброжелатели России мечтают уничтожить структуру страны на федеральном уровне, разделить государство на маленькие части, чтобы ликвидировать опасного для них конкурента. Недруги пропагандируют идею «равенства регионов».