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Как сообщает РИА Новости, подошли к своему завершению референдумы, проводимые в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. И уже по предварительным данным можно поприветствовать новые субъекты Российской Федерации.

Но почему исторические события пошли именно в этом направлении? Давайте вспомним обстановку, которая царила в Украине на вечер 23 февраля. Во-первых, на границах ЛДНР было сосредоточено около 125 тысяч военнослужащих ВСУ.

Во-вторых, Зеленский 19 февраля в своей речи на конференции в Мюнхене пугал весь мир выходом из Будапештского меморандума и созданием ядерной бомбы. В-третьих, Украина постоянно заявляла о планах возвращения Крыма и Донбасса. В-четвертых, Киев и не собирался выполнять минские соглашения.

Именно поэтому можно подытожить, что РФ не приходилось выбирать между миром и войной. В сложившихся обстоятельствах, Россия могла повлиять только на место и время начала конфликта. Именно поэтому РФ не имеет права проиграть в этом конфликте.

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