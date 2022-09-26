Мы живем в очень интересное время, когда Россия и ее народ вершат дела исторического масштаба и важности. Те события, которые мы с вами наблюдаем сейчас, несомненно, войдут в учебники по современной истории. Об этом говорится в издании “Московский комсомолец”

Но вот какое будущее мы получим в результате этих событий предсказать очень сложно. Ведь увидеть за многими частными событиями, включая и события своей собственно лично жизни, общую целостную картину порой просто невозможно.

Сейчас наиболее актуальным и обсуждаемым событием является заявление Владимира Путина о начале частичной мобилизации, а также обещание включить в состав РФ новые освобожденные территории вместе с ДНР и ЛНР.

После этого на Западе начали появляться сообщения, что пора заканчивать конфликт на Украине. Так как после частичной мобилизации и признания освобожденных территорий, конфликт превращается уже в народный – направленный на защиту своей Родины.