За новостью о проведении референдумов и частичной мобилизации в РФ последовали изменения настроения Европы. Казалось бы , Европа сразу начала угрожать новыми санкциями, но там начали появляться мысли о том, что пора прекратить это и сделать шаг назад.

«ЕК неожиданно признала бессмысленность верхней границы стоимости нефти, а Венгрия и вовсе предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии» ,- пишет издание «Взгляд».

Европейская Комиссия внезапно согласилась с тем, что ограничение стоимости на российскую нефть лишь от Европейского Союза и вовсе не имеют смысла, в этом нужна поддержка всех государств и переговоры в рамках G7, как заявил представитель Еврокомиссии.

Издание заявляет о том, что в самом начале сентября министры финансов некоторых стран G7 публично сказали о своем желании установить верхнюю грань цен на российскую нефть в связи с расширением санкций. Более того, в тот момент были даже названы даты этих событий – в одно и то же время с введением Европейским Союзом эмбарго на нефть (5 декабря) и на нефтепродукты (5 февраля 2023 года).

Помимо этого, премьер Венгрии сказал о том, что Евросоюзу необходимо не только отказаться от введения новых санкций, чтобы не усугублять энергетический кризис, но и отменить санкции против России. Сообщается, что на встрече без журналистов, премьер дал понять, что санкции вредят Европе в разы больше, чем РФ.

Виктор Орбан заявил, что причина большинства экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции и есть санкции.

Эксперт финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявляет, что «все страны G7, которые приняли потолок цен, либо не покупают российскую нефть, либо получили исключение, как Япония, либо не нуждаются в нашей нефти. Это выглядит абсурдно – обсуждать потолок цен на уровне G7, логично обсуждать это с Китаем и Индией, а с этим явно не заладилось».

Эксперт также говорит о том, что все эти санкции ни чуть не помогают достичь поставленных целей. Первая цель – лишить Российскую Федерацию дохода. Данная цель не достигнута, так как доходы от экспорта углеводорода наоборот спешат вверх. Вторая цель – смена политического режима. Эта задача также не достигнута, так как некоторые украинские области наоборот хотят стать частью РФ.

Как пишет «Взгляд», Венгрия всегда была страной, критиковавшей ЕС. Идеи венгерского премьера могли бы помочь Европе в этот зимний сезон. Уголь и газ являются взаимозаменяемыми ресурсом. Верно, что найти на мировом рынке уголь сегодня не такая проблема, как найти газ, но есть нерешаемая проблема с транспортировкой угля. Теперь его нужно возить не из близкой России, а из других далеких континентов.

Ко всему прочему стоит такой уголь намного дороже российского, как раз таки из-за расходов на логистику. Качество этого угля, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Он создает риски аварий и несчастных случаев.

Как говорит замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, польские журналисты ни раз говорили о том, что из-за плохого качества угля на многих электростанциях периодически происходит остановка оборудования. В те времена, когда Польша покупала уголь у России такого никогда не было.

Эксперт ФНЭБ утверждает, что хоть какая-то отмена санкций, введенных против России, может быть только тогда, когда РФ и Украина сядут за стол переговоров.