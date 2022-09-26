Союзные силы вели отработку по нанесению ударов по украинским объектам военного назначения. Удары наносились со вчерашнего вечера. По имеющимся данным, склады с боеприпасами противника в Запорожье были поражены ударами российских ракет.

Так, был взорван склад, в котором хранились запчасти для военной техники ВСУ. Ликвидации подверглись также цеха, где проводился ремонт военной украинской техники.

Что касается военных украинских объектов в городе Одесса, то для их уничтожения союзными силами использовались ударные дроны. Ударный беспилотник «Герань-2» успешно атаковал крупную военную цель, в результате чего произошел пожар, который можно было увидеть с разных ракурсов в городе Одесса.

В результате долгоиграющей детонации на одесском складе, можно утверждать, что военным дронам удалось поразить крупную цель. Местными властями ночью была организована эвакуация мирных жителей с территории, которая находится вблизи пораженного военного склада.