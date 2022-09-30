Как уже всем известно, 24 февраля на территории Украины была начата СВО по указу президента РФ. С этого момента российская армия выполняет поставленную перед ней задачу. В том числе и подразделения 76-ойдивизии ВДВ Российской Федерации из Пскова продолжают уничтожать личный состав и бронетехнику ВСУ в рамках проведения специальной военной операции.

В очередной раз российские десантники проявили себя с лучшей стороны и уничтожили БМП вооруженных сил Украины. Данное боевое столкновение произошло в херсонских степях, по сообщениям журналистов «Русской Весны». Подтверждающие кадры были выложены на их Telegrm-канале.

Напомним, что данная дивизия уже несколько месяцев удерживает рубежи российской армии в Херсонской области и с завидной регулярностью уничтожает бронетехнику врага. Слаженная работа разных подразделений армии Российской Федерации помогает достигать положительных результатов в нелегкой борьбе с противником.