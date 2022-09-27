Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что после письма Героя России Андрея Трошева к губернатору Петербурга Беглову с требованием перестать нарушать права участников СВО на территории Украины от Смольного не пришло никакого ответа.

«Никакой реакции от Смольного, насколько мне известно, не было. Но хочу обратить отдельное внимание, Беглов, как я понимаю, не то, что не помогает участникам СВО, а где можно гадит», — объяснил свою позицию предприниматель.

Ранее председатель правления межрегиональной общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев написал градоначальнику Петербурга письмо, в котором раскритиковал его попытки препятствовать российским военнослужащим и добровольцам в отстаивании интересов страны.

Незадолго до этого журналисты обратили внимание на странную позицию Александра Беглова по поводу спецоперации на Украине. Представители СМИ заметили, что в последнее время петербургский политик перестал появляться на публике с символом поддержки СВО — значком Z. Жители Петербурга остались недовольны непатриотичным поведением Беглова и предложили ему покинуть губернаторский пост.