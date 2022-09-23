В ближайшие часы Эрдоган проведет совещание по поводу данной темы, сообщают корреспонденты из Стамбула. Передают РИА Новости.

Турецкий лидер сказал о том, что в пятницу он примет решение по дальнейшему использованию российской карты «Мир» на территории Турции. Сегодня утром одна из турецких газет сообщила, что США заявляют о возможных санкциях турецким банкам за использование российской платежной системы «Мир».

Один из телеканалов сообщает о том, что турецким министрам было дано поручение разработать аналоги платежной системе «Мир». Также есть информация о том, что обсуждение данной темы с российской стороной велось специализированными ведомствами, в том числе и самими министрами. При этом телеканал не дает уточненной информации о конкретных аналогах, рассматриваемых Турцией и Россией.

В понедельник от турецких банков поступило сообщение о том, что обслуживание российских карт «Мир» прекращено. Они отметили, что это произошло в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Пресс-служба данной платежной системы сообщила, что возможность использования и обслуживания карты «Мир» в зарубежных странах будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.