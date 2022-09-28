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Интересное заявление было опубликовано китайским журналистом Чжао Цзяньдун в издании «Хуаньцю шибао», в котором он указывает на то, что европейские лидеры столкнутся с неизбежными проблемами и противоречиями в результате прихода к власти правоцентристов в Италии.

Конечно, лидер победившей партии Джорджи Мелони в своей речи пыталась идти на компромиссы. Она ничего не упомянула о своем стремлении выхода из Евросоюза и методах борьбы с нелегальными мигрантами. Но то, что избиратели поддержали ее взгляды уже должно насторожить высокие чины в Европарламенте.

Результаты выборов в Италии китайский журналист сравнивает с «приземлившимся на страну сапогом». И предостерегает не только итальянский политический истеблишмент, но и весь европейский о возможном эффекте домино, в котором результаты выборов в Италии были всего лишь первой костяшкой.

Автор материала напоминает, что популярность правых партий также растет в Германии, Франции, Дании и Швеции. И все это происходит в тот момент, когда Европа столкнулась с энергетическим кризисом.

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