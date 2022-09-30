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Киев ожидаемо пытается вести наступление сразу на нескольких направлениях, пытаясь захватить как можно больше территорий до прибытия на фронт мобилизованных российских военных. Но самая напряженная ситуация сейчас у Красного Лимана. Этот город ВСУ хотят любой ценой взять под контроль именно 30 сентября – в день воссоединения ДНР с Россией, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Я уже писал, что следующие несколько недель будут для нас сложными. Противник будет делать все, чтобы добиться тактического успеха на множестве направлений, любой ценой, то есть невзирая на огромные потери», – подчеркнул военкор.

Он отметил, что наступление на Красный Лиман координируется западными военными советниками. Киев подтянул высокоточные артиллерийские системы производства США, а также использует американские разведывательные данные. При этом националистические формирования идут вперед, не обращая внимания на колоссальные потери, стремясь выполнить главную задачу – взять город 30 сентября.

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