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Издание «Лента.ру» опубликовало статью с комментариями психолога Светланы Тропманн относительно причин женской влюбленности в женатых мужчин. По ее мнению, некоторые женщины выбирают себе в любовники женатых из-за банальной скуки. Также в данном случае может иметь место постоянное желание соперничать с представительницами своего пола.

Психолог подчеркнула, что роман с женатым для многих женщин может развеять хандру и внести в их жизнь некий адреналин. А вот на свободных представителей противоположного пола такой тип женщин даже не будет обращать внимание. А все потому, что на подсознательном уровне они понимают, что данные отношения не смогут привнести в жизнь острых ощущений.

Что касается духа соперничества, то в таком случае женщина на подсознании «сражается» с «официальной обладательницей» мужчины, чтобы доказать ей свое превосходство. Такая проблема возникает с детского возраста, когда родители или учителя своими словами или действиями побуждали ребенка к конкуренции со сверстниками.

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