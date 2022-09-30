В результате ракетного удара по городскому транспортному предприятию в Днепропетровске было уничтожено не менее 50 автобусов и повреждено еще не менее 98 единиц.

Утром 30 сентября мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил, что по городу был нанесен ракетный удар с применением ОТРК «Искандер». Последствиями ракетного удара стало уничтожение более 100 единиц автобусной техники и грузовых автомобилей.

При этом мэр города забыл уточнить, что данный автопарк активно применяется для перевозки личного состава военнослужащих ВСУ. Также по данным российской разведки на предприятии среди гражданских автобусов находилась и военная техника Вооруженных Сил Украины. Ангар городского транспортного предприятия был выбран как прикрытие для хранения военной техники.

Стоит отметить, что ракетные удары были нанесены и по другим военным объектам киевского режима, которые располагались в таких городах как Одесса, Николаев и Новая Одесса.