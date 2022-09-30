ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В результате ракетного удара по городскому транспортному предприятию в Днепропетровске было уничтожено не менее 50 автобусов и повреждено еще не менее 98 единиц.

Утром 30 сентября мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил, что по городу был нанесен ракетный удар с применением ОТРК «Искандер». Последствиями ракетного удара стало уничтожение более 100 единиц автобусной техники и грузовых автомобилей.

При этом мэр города забыл уточнить, что данный автопарк активно применяется для перевозки личного состава военнослужащих ВСУ. Также по данным российской разведки на предприятии среди гражданских автобусов находилась и военная техника Вооруженных Сил Украины. Ангар городского транспортного предприятия был выбран как прикрытие для хранения военной техники.

Стоит отметить, что ракетные удары были нанесены и по другим военным объектам киевского режима, которые располагались в таких городах как Одесса, Николаев и Новая Одесса.

Вам может понравиться

Целью Соединенных Штатов Америки является крах Европы

Как сообщает издание «Русская весна» со ссылкой на Telegram-канал «Империя курильщика», главной целью американского правительства является не ослабление Российской Федерации, а крах европейских стран, в частности, Германии. Ведь Германия, в

Американский суд вынес решение о возвращении бывшему мужу интимных фотографий супруги

Ради теплых воспоминаний о былой любви мужчина решил оставить фотографии себе. В одном из штатов США во время судебного процесса суд обязал Линдси Марш вернуть своему бывшему мужу фотоальбом с

Американские вертолеты были замечены над местом аварии российских газопроводов

Специальные службы зафиксировали маневры ВВС США над территорией Балтийского моря. Подчеркивается, что данные маневры американских вертолетов были замечены непосредственно перед произошедшим инцидентом. На территории, где произошла утечка, еще 2 сентября