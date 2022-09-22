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По всему городу прекращена подача электроснабжения. Российские войска продолжают специальную военную операцию на территории Украины.

«Русская весна» сообщила подробности сегодняшнего ракетного удара по военным целям в Запорожье. Стало известно, что было произведено девять ударов. Ранее фигурировала информация о пяти нанесенных ударах. В парке культуры разрушен гостиничный комплекс, где по предварительным данным находились украинские неонацисты. Под боевой огонь попала и местная электроподстанция. Весь город оказался отрезанным от электрообеспечения. Помимо этого, под ударами оказалась и телевизионная башня.

По последним данным в Чкаловском произвел посадку самолет, в котором находились 55 военнослужащих ВС Российской Федерации. Их освободили из плена украинских неонацистов.

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