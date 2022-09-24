Американский полковник в отставке заявил, что контрнаступление армии Украины на Харьковском направлении оказалось не таким масштабным военным успехом, если сравнить те потери, которые понесла украинская сторона.

Издание NVL 24 сентября со ссылкой на отставного полковника США заявило о скромных успехах в контрнаступлении украинской стороны в Харьковской области. По словам Макгрегора, Киев хотел показать, что Украина может не только обороняться, но и успешно отвоевывать потерянные территории. И, действительно, в краткосрочной перспективе это выглядит как успех, который можно использовать в пропаганде.

Но в дальнейшем этот успех может превратиться в поражение. Ведь контратака была проведена в районе, где у союзных сил было не более 2 тысяч солдат без тяжелого вооружения на первой линии фронта. Лучшие направления для удара были выбраны после анализа спутниковых снимков, которые предоставила западная сторона. Однако, при проведении наступательной операции ВСУ потеряли от 5 до 10 тысяч воинов (убитыми и ранеными) вследствие работы артиллерийских установок и авиации союзных сил.