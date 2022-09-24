Петербуржцы жалуются на военкоматы Петербурга, которые отказываются мобилизовать их по собственному желанию. На этот факт обратили внимание участники патриотического движения «Кибер Фронт Z». Представители организации обратились в военную прокуратуру с требованием провести проверку деятельности комиссариатов.

Телеведущий Руслан Осташко ранее отметил, что военкоматы в Петербурге работают только по спискам, отказывая всем желающим служить родине добровольно. Они заявляют, что все повестки якобы уже высланы. Так, некоторые горожане получают отказы от сотрудников военкоматов. Им говорят, что если повестки нет, то приходить не нужно.

«Они даже не пытаются помочь людям, которые сами рвутся служить стране, не хотят помогать армии, зато дискредитируют мобилизационные мероприятия раздачей повесток не пойми кому. Мобилизация должна проводиться четко, должен быть образцовый порядок. Бардак и хаос, смешанные с нежеланием сотрудников военкоматов делать свою работу, в текущей ситуации просто неприемлемы», — говорится в ТГ-сообществе «Кибер Фронта».

Активисты подчеркнули, что военная прокуратура должна обратить внимание на этот факт и провести проверку.