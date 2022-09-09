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Область соцпитания в Петербурге пребывает в весьма запущенном состоянии. Если сравнивать с Москвой, то петербургский соцпит примерно на полвека отстал в развитии. При этом тарифная сетка на школьное питание в двух столицах с 1 января 2023 будет почти одинаковой.

Петербург по темпам развития сферы соцпитания на полвека отстал от Москвы

В Москве от морально устаревшей системы организации социального питания 90-х отказались еще в 2015 году, тогда как основой петербургского соцпита до сих пор являются райкомбинаты тех времен.

Высокая эффективность системы современных производственно-логистических комплексов позволила Москве внедрить в школах вариативные меню на основе рекомендаций СанПиН. При этом с 1 января стоимость школьного питания там вырастет на 3%, а в Петербурге – на 60%-140%.

Петербург по темпам развития сферы соцпитания на полвека отстал от Москвы

ФАС в 2019 году раскрыла картель между частными пищекомбинатами «Фирмой Флоридан» и «Воскресенье» и городским «КСП Василеостровского района». После чего руководство КСП успело смениться дважды.

Хозяйкой «Флоридана» оказалась Екатерина Чернышова, дочь экс-главы Управления социального питания (УСП) Натальи Петровой, а учредителем «Воскресенья» – Ася Крижевская, внучка Петровой.

Тем самым, в Москве реально стараются развивать сферу соцпита, тогда как в Петербурге есть интерес только в «правильном» распределении прибыльных должностей между своей родней и друзьями. На этом фоне закономерно, что по итогам социсследования RussianField система школьного питания Северной столицы признана худшей в России.

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