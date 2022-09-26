Россия не останавливает проведение Специальной Военной Операции на территории Украины – в сеть были выложены новые видеокадры, на которых запечатлены удары иранскими БПЛА по военным объектам армии Украины в Одессе.

Точным попаданием был поражен штаб Оперативного Командования ВСУ «Юг». В данной операции были использованы барражирующие боеприпасы под названием «Герань-2». Напомним, что под этой маркировкой используются ударные дроны иранского происхождения «Shahed-136», которые уже неоднократно доказали свою эффективность в данном конфликте.

Стоит отметить, что как и в прошлые разы, системы ПВО украинской стороны не смогли уничтожить БПЛА в воздушном пространстве. Именно по этой причине, бойцам местной ТРО пришлось открыть огонь по воздушным целям из индивидуального стрелкового оружия. Однако как и в прошлые разы эти действия не увенчались успехом, и ударные беспилотные аппараты смогли успешно поразить свои цели.