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Интернет-издание Lenta.ru со ссылкой на «Страна.ua» сообщает, что военные действия на территории Украины не мешают политикам плести свои интриги. Совсем недавно украинским президентом были произведены глобальные увольнения в СБУ и офисе генпрокурора Украины.

По мнению работников масс-медия, в планах Зеленского входит чистка армии. Так президент Украины планирует освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Стоит отметить, что Валерий Залужный достаточно популярен среди средств массовой информации Запада. О нем было опубликовано достаточно большое количество материалов. Залужный даже удостоился чести быть на обложке крупнейшего американского издания Time. А ведь до этого такая возможность из всего украинского руководства была только у Владимира Зеленского.

Однако стоит отметить, что последствия смены главнокомандующего армией могут быть серьезными. Поэтому будет ли решаться украинский президент на такой шаг еще точно неизвестно. Как говорится, Зеленский и Залужный находятся в одной лодке.

 

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