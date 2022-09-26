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Издание «Московский Комсомолец» сообщает, что в ближайшие дни Владимир Путин обратится к Федеральному собранию. Предстоящая речь Президента России может стать одной из самых важных в истории нашего государства.

Можно догадаться о части содержания обращения президента: вновь обретенные страной территории необходимо защищать от агрессора. И Россия встанет на их защиту.

Сегодня такие громкие заявления, как «историческое», «эпохальное», являются слабыми и пресными. Ведь то, что происходит сейчас, не сравнимо с теми понятиями.

Журналист Михаил Ростовский напомнил, что в его сознании засели слова Владимира Путина: «нам не нужен мир без России». Но западные страны считают, что Россия не будет применять ядерное оружие, а предупреждения Владимира Владимировича являются запугиванием.

А вот некоторые американские эксперты утверждают, что НАТО может вмешаться в конфликт на Украине, если РФ все же применит ядерное оружие. Однако ответ альянса будет обычными видами оружия.

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