В Петербурге прошла акция «Ношу с собой». Ее организовали активисты движения «Молодой Петербург», которые хотят добиться полной отмены скандального закона о КРТ, инициированного губернатором города Александром Бегловым. По улицам Северной столицы прошлись горожане, за спиной у которых находились муляжи панельных домов. Как объяснили активисты, в случае, если носить свои дома с собой, их не смогут отобрать чиновники Смольного. Они уверяют, что даже с учетом решения градоначальника отложить реновацию до 2024 года, жители культурной столицы все равно находятся в зоне риска и могут в будущем лишиться своих квартир, которые могут попасть под снос.

«Спустя два с половиной месяца протестов горожан, действие некоторых положений закона о КРТ «заморозили», что никак не добавило петербуржцам уверенности в завтрашнем дне. Старая пластинка может заиграть снова. Что же делать? Носить свою «хрущевку» за плечами, чтобы на неё ненароком не указали лоббисты застройщиков? Активисты «Молодого Петербурга» проиллюстрировали страхи горожан перед перспективой принудительной «эвакуации» из обжитых кварталов куда-нибудь в Шушары или Колпино. Так себя чувствует большинство жителей, чьи дома могут попасть под программу расселения. И будет чувствовать, пока в тандеме Смольный-ЗакС не возьмется за голову. Что, к слову, очень маловероятно», — написали в соцсетях активисты.

Напомним, что недоработанный закон о КРТ был встречен резкой критикой петербуржцев. Размытые формулировки законопроекта предполагали, что владельцев «хрущевок» могут выселить на окраины города, а не дать равноценное жилье в границах района проживания, как это было в Москве. Кроме того, горожане обвинили Смольный в том, что чиновники преследуют интересы застройщиков, а не владельцев квартир.