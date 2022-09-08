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По информации издания “ВЗГЛЯД“, авианосец “Куин Элизабет”, отправившийся на военно-морские учения сломался в начале пути и был экстренно заменен на корабль “Принц Уэльский”.

Именно англичане являются изобретателями первого авианосца, и в 1918 году корабль “Гермес” дал начало производству судов такого типа. Тем не менее с того же периода выработалась закономерность –  их суда из-за различных поломок непременно вынуждены возвращаться в обратно в порт.

“Матрос забыл смазать один из валов” – такое оправдание публиковалось в СМИ Великобритании и еще больше позабавило даже тех, кто далек от понимания конструкций таких кораблей.

Предполагалось, что при попытке сэкономить на авианосцах будет затрачено значительно больше средств, так что вывод напрашивается сам собой.

Авианосный флот Британии видел немало ошибок. Описанная история – далеко не последняя, но на её примере можно сделать соответствующие выводы и не повторять чужих ошибок.

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