Ферма Кристиана Нахтвея на западе Германии поставляет яблоки сорта Elstar в европейские супермаркеты, и при этом активно использует свою землю для выработки электроэнергии от солнечных панелей. Об этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В органическом саду Кристиана Нахтвея на западе Германии начался сезон сбора урожая, и рабочие загружают свои тележки спелыми красными, готовыми к отправке. Но помимо этого, ферма Нахтвея приносит и дополнительный «урожай»: большинство яблонь растут под солнечными панелями, которые произвели много электричества в течение необычайно богатого солнцем европейского лета этого года, заодно обеспечивая при этом плодовые деревья полезным затенением.

Крупномасштабные солнечные установки на пахотных землях становятся все более популярными в Европе и Северной Америке, поскольку фермеры стремятся максимально использовать свою землю и создать второй источник дохода.

Однако получить правильное сочетание урожая и солнца сложно, потому что современные сорта фруктов максимально точно приспособлены к конкретным условиям выращивания. Любое изменение может нарушить баланс, что приведет к снижению доходов фермеров, если их фрукты будут повреждены, станут иметь «неправильный» цвет или окажутся не такими сладкими, как хотелось бы потребителям.

Вот почему Нахтвей, чья ферма находится в Гельсдорфе, в часе езды к югу от Кельна, сотрудничает с исследователями, чтобы проверить, какие сорта яблок лучше всего растут под навесом от солнца и какие типы фотоэлектрических панелей лучше всего подходят для покрытия над фруктовым садом. Чтобы сравнить результаты для целей ученых, некоторые деревья на ферме были покрыты обычной сеткой, которая обычно используется для защиты чувствительных культур от града.

Юрген Циммер, эксперт департамента сельскохозяйственных услуг земли Рейнланд-Пфальц, отметил, что яблоки, выращенные под солнечными крышами, в этом году были немного менее сладкими, чем яблоки под сетками от града. Но почти ни одно из затененных яблок не пострадало от интенсивного солнечного света, обрушившегося на регион в текущем году, в то время как до 18% незакрытых фруктов пострадали от солнечных ожогов.

«Нам нужно как минимум два-три полных года, чтобы отследить эффекты для всех вариантов погодных условий, которые могут возникнуть за это время, и посмотреть на урожайность и цвет плодов, которые дают различные сорта деревьев», – сказал Циммер.

Исследователи надеются, что и дальнейшие тесты покажут, что плодовые деревья в целом лучше растут под солнечными панелями. Это может помочь предотвратить конкуренцию за драгоценную землю между производством возобновляемой энергии и сельским хозяйством, что вызывает растущую озабоченность у тех, кто стремится бороться с изменением климата и ростом цен на продукты питания.

Сам Нахтвей подчеркнул, что может использовать солнечную электроэнергию, вырабатываемую на ферме, для питания своих собственных объектов и машин. Но для начала он планирует вместо этого обеспечить электричеством десятки близлежащих домов.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что в Италии разработаны инновационные пляжные зонтики с солнечными батареями, которые дают энергию мини-холодильникам и зарядным устройствам.