На выставке IFA-2022, недавно прошедшей в Берлине, представлено множество новинок флагманской бытовой техники и электроники от крупнейших мировых брендов. Обозреватели онлайн-журнала Yanko Design выделили лучшие и наиболее привлекательные, по их мнению, продукты, особо отметив два направления: портативные домашние аккумуляторы и электронику с большими «гибкими» экранами. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Домашние аккумуляторы на экологически чистой энергии

Из-за стихийных бедствий и нехватки ресурсов в последние несколько лет отключения электроэнергии стали более частыми, чем когда-либо прежде. Power Bank может быть достаточно для телефонов и даже некоторых ноутбуков, но эти устройства бесполезны для питания любой другой техники, особенно в течение длительного периода времени.

Конечно, давно существует решение в виде бензиновых\дизельных генераторов, но опасность, которую они представляют как для людей, так и для окружающей среды, делает их неэффективными и дорогостоящими в долгосрочной перспективе.

Стартап Zendure (бренд официально зарегистрирован в Китае), занимающийся технологиями экологически чистой энергии, на IFA-2022 представил новую, более производительную компактную батарейную энергосистему Superbase V, которая способна обеспечить устойчивое питание электроприборов частного дома или даже автомобиля.

Примерный аналог такого же устройства предложил европейский бренд Bluetti – один из самых известных производителей на этом растущем рынке. Новый модульный портативный электрогенератор Blueetti AC500 усиливает возможности для потребителя благодаря более крупному инвертору, который может выдавать 5000 Вт.

В сочетании с аккумуляторными модулями B300 или B300S он может обеспечить поразительную мощность в 18 432 Втч для частного домовладения. Что отличает его от большинства генераторов с батарейным питанием возможность для покупателя самостоятельно решить, сколько именно модулей потребуется. Кроме того, устройство можно подзаряжать с помощью солнечной энергии, создавая более устойчивое решение по обеспечению электричеством.

Сгибаемые экраны – не только у смартфонов

Складные экраны, пусть и медленно, начали получать планшеты и ноутбуки. ASUS ZenBook 17 Fold OLED – один из пионеров этого все еще зарождающегося рынка. 17,3-дюймовый экран 2,5K, который можно сложить в два 12,5-дюймовых экрана Full HD, дает совершенно новый смысл многозадачности. Выдержит ли он испытание временем и серьезными нагрузками, еще неизвестно, но его запуск знаменует собой начало чего-то нового.

Надо отдать должное и Lenovo – они одни из первых, кто продемонстрировал варианты складных ноутбуков. Первый Thinkpad X1 Fold, хотя и был функциональным, не совсем соответствовал ажиотажу и ожиданиям. Однако его итерация следующего поколения на несколько дюймов ближе к идеалу современного ПК.

Телевизионные инновации также не стоят на месте: хотя изогнутые телевизоры не стали нормой, но уже проявили себя силой, с которой приходится считаться на рынке. Однако многие не убеждены, что им так уж нужен изогнутый телевизор. Последний трюк LG дает людям возможность удобно выбирать варианты.

Новый 42-дюймовый телевизор бренда можно сложить или согнуть в кривую одним нажатием кнопки. Разработанный в первую очередь как «экран для игр», LG OLED Flex LX3 имеет множество функций, которые приносят пользу даже неинтерактивному контенту, такому как фильмы и телепередачи.